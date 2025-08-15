El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 50% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Pontecesures disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El amanecer se producirá a las 07:41 y el ocaso será a las 21:36, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Las condiciones climáticas son ideales para organizar eventos al aire libre, picnics o simplemente disfrutar de un día en el parque. En resumen, Pontecesures se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará de este 15 de agosto una jornada perfecta para disfrutar del verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, antes de volver a bajar hacia la tarde y la noche.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 28 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A lo largo del día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 28 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.