El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Ponteareas se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00.

La tendencia de la temperatura se mantendrá estable durante la mañana, con mínimas de 21 grados hasta las 04:00. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender a 20 grados, y seguirá bajando hasta llegar a 19 grados a las 06:00 y 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta 27 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará a las 14:00, cuando se espera que la temperatura alcance los 34 grados, proporcionando un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% a la medianoche y aumentando hasta un 84% a las 06:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 64% a las 10:00 y bajando a un 50% a las 12:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 12:00, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día soleado y seco, perfecto para actividades al aire libre, picnics y paseos. Con el sol brillando y temperaturas agradables, es un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todas las horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 18:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre y celebraciones veraniegas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A lo largo del día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.