El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el día en la naturaleza o en eventos familiares.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, con mínimas de 19 grados hacia el final del día. Esta variación térmica sugiere que es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 49% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, ya que el calor puede ser intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:40 y el ocaso será a las 21:35, lo que brinda una larga jornada de luz solar para disfrutar. En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 31 grados a las 14:00 horas. Este calor será ideal para quienes deseen disfrutar de un día de playa o realizar excursiones por la naturaleza.

