El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya sea para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. En las primeras horas, se espera un ambiente más fresco, con temperaturas de aproximadamente 25 grados, que descenderán ligeramente a 21 grados en la tarde. A medida que avance el día, las temperaturas volverán a subir, alcanzando los 26 grados en las horas centrales. Por la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 18 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 57% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, evitando que el calor resulte agobiante. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento suave será un aliado perfecto para quienes deseen disfrutar de un día en la playa o en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes de Poio disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo ligeramente a 23 grados a las 02:00 y 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 y 20 grados a las 06:00, manteniendo un ambiente fresco y cómodo.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Meis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura inicial será de 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 18 grados a las 08:00 horas.

El 15 de agosto de 2025, Pontevedra disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de todas las horas del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.