El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, antes de bajar a 22 grados por la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 56% en la mañana y aumentando gradualmente hasta un 76% en la noche. Este aumento en la humedad podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día, especialmente en combinación con la temperatura. Sin embargo, la brisa marina que soplará desde el sureste ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se anticipa que sople con una velocidad promedio de 8 a 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h, especialmente en las zonas costeras, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para paseos, actividades recreativas y disfrutar de la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, brisas suaves y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la tranquilidad que ofrece el entorno.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. Para las 08:00 horas, se espera una temperatura de 20 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 11:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el día en la naturaleza o en eventos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.