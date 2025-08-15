El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 11:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y descendiendo a un 55% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 67% a las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h alrededor de las 15:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 08:00 y 09:00 horas, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en carretera.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados a las 14:00 y 15:00 horas. Posteriormente, comenzarán a descender lentamente, manteniéndose en torno a los 26 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:35 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable en O Rosal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.