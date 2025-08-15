El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, O Porriño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 42% en las horas más cálidas. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 62% al caer la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento será constante y contribuirá a mantener el ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que los eventos al aire libre, como festivales o reuniones familiares, se desarrollen sin contratiempos. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea a O Porriño.

En resumen, el tiempo de hoy en O Porriño se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todas las horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 18:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.