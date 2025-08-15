El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 22 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 21 grados durante la tarde. Sin embargo, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que permitirá que el calor se sienta más llevadero. A partir de la tarde, el cielo podría experimentar un ligero aumento en la nubosidad, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más intenso. Los amantes de los deportes acuáticos encontrarán condiciones favorables, aunque deberán estar atentos a las rachas más fuertes.

Durante la tarde, el viento se moderará un poco, pero seguirá siendo notable, con velocidades que rondarán los 20 km/h. Esto, combinado con el cielo parcialmente nublado, creará un ambiente ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre. La puesta de sol se espera para las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, aportará frescura al ambiente. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre y aprovechar al máximo lo que el verano tiene para ofrecer. Recuerden hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la primera parte del día, descendiendo ligeramente hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados a media tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Meaño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.