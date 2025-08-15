El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a las 02:00 y 03:00 horas, y alcanzando un mínimo de 20 grados hacia las 07:00 horas.

A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 12:00 y 13:00 horas. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 25 grados hasta las 15:00 horas. Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados a las 19:00 horas y cerrando el día con 18 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 85% hacia las 23:00 horas. Este aumento en la humedad podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día, especialmente en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del oeste, con algunas variaciones hacia el noreste y el sur. Esto podría generar un ambiente fresco en las horas más calurosas, proporcionando un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Nigrán podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso a las 21:35, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. Para las 08:00 horas, se espera una temperatura de 20 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C a las 23°C. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 27°C, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.