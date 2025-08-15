El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 29 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 29 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 28 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 79% hacia las 23:00 horas. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas durante las horas más calurosas del día, pero en general, el tiempo se mantendrá cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 12:00, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de un momento de tranquilidad en la naturaleza.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, O Porriño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 22 grados entre las 04:00 y las 05:00.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C a las 23°C. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 27°C, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.