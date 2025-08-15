El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C y 22°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un calor moderado de hasta 27°C. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 66% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 56% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

El viento jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades de hasta 6 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad. Se anticipan ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del sol.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

La puesta de sol está programada para las 21:35 horas, lo que brindará una hermosa oportunidad para disfrutar de un atardecer despejado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia la medianoche, con un aumento en la humedad relativa que podría llegar hasta el 78%.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un toque de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 26 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados hacia las primeras horas de la tarde. A medida que avanza el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 26 grados en las horas pico, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando mínimas de 18 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 28 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.