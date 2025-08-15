El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 21 grados en la mañana, antes de experimentar un aumento significativo a medida que avanza el día. A las 14:00 horas, se espera que el termómetro marque 34 grados, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean más agradables si se toman precauciones adecuadas, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que comenzarán en un 56% y que alcanzarán un 89% en las primeras horas de la mañana, se prevé que la sensación de calor sea más intensa durante la tarde, cuando la humedad se mantenga en niveles moderados. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la tarde sea más llevadera.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del sureste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Esto proporcionará una ligera brisa que ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un cielo despejado, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.