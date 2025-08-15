El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 53% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica se mantendrá relativamente confortable, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la costa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes al aire libre. Sin embargo, la dirección del viento será favorable, aportando una brisa refrescante que mitigará el calor del día.

No se esperan precipitaciones en Moaña, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa gallega.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará de este día un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, antes de volver a bajar hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en las horas siguientes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C a las 23°C. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 27°C, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.