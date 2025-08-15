El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Meis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura inicial será de 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 18 grados a las 08:00 horas.

Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, con una ligera brisa proveniente del este, que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. La humedad relativa será del 90% a primera hora, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 76% por la tarde. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre.

A medida que el día avanza, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un pico de 25 grados a las 15:00 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que la tarde sea perfecta para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando hasta 20 km/h desde el oeste, lo que proporcionará un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente a los 22 grados hacia las 20:00 horas, manteniendo un ambiente cálido y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias. La combinación de un ambiente soleado y una brisa suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza. Asegúrate de aprovechar al máximo este día espléndido, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de todo lo que Meis tiene para ofrecer.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 26 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados hacia las primeras horas de la tarde. A medida que avanza el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 26 grados en las horas pico, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la primera parte del día, descendiendo ligeramente hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.