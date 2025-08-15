El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Meaño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica confortable. A medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad se estabilizará en torno al 70-71%, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un tiempo seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas más cálidas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría ofrecer un ligero alivio del calor durante las horas pico. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 19 km/h, lo que no debería representar un inconveniente para quienes planean salir a disfrutar del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen organizar actividades al aire libre, como picnics, paseos o deportes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Meaño disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:36 horas.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.