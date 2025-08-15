El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo ligeramente a 23 grados a las 02:00 y 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 y 20 grados a las 06:00, manteniendo un ambiente fresco y cómodo.

Durante la jornada, se espera que las temperaturas se recuperen, alcanzando un máximo de 27 grados entre las 13:00 y las 14:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 65% a las 00:00 y bajará hasta un 60% en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 71% hacia las 20:00.

El viento soplará predominantemente del sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa agradable que ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 21:35, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Marín para hoy es ideal para disfrutar de un día de playa, paseos al aire libre o cualquier actividad que se desee realizar en un entorno soleado y agradable.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya sea para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El 15 de agosto de 2025, Pontevedra disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de todas las horas del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 19 grados hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.