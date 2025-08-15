El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 20 grados hasta las 04:00 horas, antes de comenzar un ascenso que culminará en los 34 grados a las 16:00 horas. A partir de ese momento, se prevé un ligero descenso, alcanzando 31 grados a las 18:00 horas y cerrando el día con 21 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 76% durante la madrugada y disminuyendo hasta un 38% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 78% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 2 y 43 km/h, predominando la dirección sur. Las velocidades del viento serán más intensas durante las horas de la tarde, alcanzando su máximo a las 11:00 horas con ráfagas de hasta 40 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor, especialmente en las zonas más abiertas de Lalín.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales. Con un ocaso programado para las 21:34 horas, la jornada se cerrará con un cielo despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa puesta de sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 30 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protector solar si planean estar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.