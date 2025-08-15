El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados a media tarde.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 70% y el 80%. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las zonas costeras. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, comenzando desde el noreste por la mañana y cambiando hacia el sur y suroeste a medida que avanza la tarde.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa, excursiones o eventos familiares. La visibilidad será buena, aunque se registrarán momentos de bruma en las primeras horas, que se disiparán rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:37. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.