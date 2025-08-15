El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 21 grados a las 02:00 y 20 grados a las 03:00, pero se estabilizará en torno a los 19 grados entre las 04:00 y las 07:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 11:00. Durante la tarde, se prevé un ligero aumento, con máximas que podrían llegar a los 26 grados entre las 14:00 y las 16:00. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 19 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 56% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste al principio del día, con velocidades de hasta 8 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el sur-suroeste, alcanzando rachas de hasta 36 km/h a las 13:00. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en A Guarda, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y los espacios públicos.

Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para pasear por la costa, disfrutar de un picnic en el parque o simplemente relajarse al aire libre. La combinación de buen tiempo y brisa suave promete hacer de este 15 de agosto un día memorable en A Guarda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.