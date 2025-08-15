El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00 horas.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 13:00 horas, donde se prevé que llegue a los 27 grados . Esta temperatura cálida, combinada con un cielo despejado, creará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a medianoche y aumentando hasta un 70% hacia las 20:00 horas. Sin embargo, a pesar de este aumento, las condiciones seguirán siendo cómodas, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Gondomar pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del noreste a 3 km/h, aumentando a lo largo del día. A las 12:00 horas, se espera que el viento sople desde el sur a 10 km/h, alcanzando su máxima velocidad de 37 km/h en la tarde, con dirección al oeste. Esta brisa puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que el sol se pone, alrededor de las 21:35 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo las actividades veraniegas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. Para las 08:00 horas, se espera una temperatura de 20 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a las 02:00 y 03:00 horas, y alcanzando un mínimo de 20 grados hacia las 07:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.