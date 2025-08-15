El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 30 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad baje hasta un 43% en las horas más cálidas, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de festividades o eventos al aire libre. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 21:35, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades veraniegas en Forcarei.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 28 grados a partir de las 14:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

