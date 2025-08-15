El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 28 grados a partir de las 14:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 52% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del día con comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará mayormente del suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama es perfecto para quienes deseen salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la tarde, el sol comenzará a descender, con el ocaso previsto para las 21:35 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para aprovechar al máximo el verano. La ausencia de nubes y la falta de precipitaciones aseguran que los residentes y visitantes puedan disfrutar de un día espléndido en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.