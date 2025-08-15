El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 28 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% y aumentando ligeramente hasta un 78% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que el día sea muy disfrutable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 14:00 horas. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante el calor, especialmente durante las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de festividades o eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Cuntis.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:35 horas. En resumen, el tiempo de hoy en Cuntis se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando mínimas de 18 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 28 grados a partir de las 14:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C y 22°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.