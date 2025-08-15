El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, antes de volver a bajar hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 63% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada, lo que hará que el tiempo sea más tolerable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que el calor se sienta un poco más en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Catoira pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:36, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el paisaje local.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de sol y temperaturas cálidas promete un día veraniego que muchos apreciarán.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando mínimas de 18 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero cómodo para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A lo largo del día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 28 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.