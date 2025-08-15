El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 31 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 22 grados a las 3 de la madrugada, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 31 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 2 y 3 de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 29 grados a las 5 de la tarde y bajando a 25 grados al caer la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 56% en la madrugada y alcanzando un pico del 71% a las 6 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto generará un ambiente cálido pero agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur y el oeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor, proporcionando un alivio bienvenido durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de A Cañiza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también brindarán una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Cañiza para hoy será cálido, soleado y sin lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.