El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en las horas siguientes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% hacia el final de la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada sugiere que el día será cómodo, aunque se recomienda mantenerse hidratado si se planea estar al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un alivio refrescante del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el viento será mayormente suave, las ráfagas pueden ser más intensas en áreas expuestas.

No se anticipa precipitación en la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas pueden disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos, actividades recreativas y eventos al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:36, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza natural de Cangas en la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo de hoy en Cangas será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, antes de volver a bajar hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C a las 23°C. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 27°C, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.