El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la primera parte del día, descendiendo ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% y alcanzando picos de hasta el 94% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante las altas temperaturas y la humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de las playas cercanas o participar en festividades locales que suelen tener lugar en esta época del año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:36. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y seco, ideal para aprovechar al máximo el día festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.