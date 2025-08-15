El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando mínimas de 18 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% y alcanzando picos del 91% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales, cuando la temperatura se sitúe alrededor de los 27 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento variará, pero en general, se mantendrá predominante del suroeste, lo que puede influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso será a las 21:35, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se presenta ideal, con temperaturas cálidas, alta humedad y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.