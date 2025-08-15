El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, antes de volver a bajar hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 60% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 9 km/h por la mañana, aumentando a 11 km/h en las horas siguientes. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en general suave, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente para aquellos que se encuentren en la playa o realizando actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto es una buena noticia para los planes de los residentes y visitantes, quienes podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la costa, realizar deportes acuáticos o simplemente pasear por el entorno natural de Bueu.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:36. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Un día perfecto para aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en las horas siguientes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.