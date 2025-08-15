El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 26 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados hacia las primeras horas de la tarde. A medida que avanza el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 26 grados en las horas pico, antes de descender nuevamente hacia la noche.
La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 70% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 59% en la tarde. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, llegando a un 89% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en las horas más cálidas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 3 a 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día.
No se prevén precipitaciones en Barro, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de un paseo por el parque o una reunión familiar al aire libre.
El amanecer se producirá a las 07:41, brindando un inicio luminoso al día, mientras que el ocaso se espera para las 21:35, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado durante el día. En resumen, hoy será un día espléndido en Barro, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.
