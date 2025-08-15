El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. Para las 08:00 horas, se espera una temperatura de 20 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se encuentra en un 52%, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 79% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en su punto máximo. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas. A primera hora, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 3 km/h, aumentando a medida que avanza el día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la costa, realizar paseos por el centro histórico de Baiona o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 21 grados a las 20:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y una temperatura agradable hará que la tarde y la noche sean ideales para disfrutar de cenas al aire libre o paseos por el puerto.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha al máximo este día soleado y disfruta de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.