El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 34 grados a las 14:00 horas. Esta calidez será ideal para quienes planean pasar el día en parques o realizar excursiones.

La humedad relativa variará durante el día, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de As Neves mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h en dirección este durante la tarde. Este viento, aunque ligero, proporcionará un alivio refrescante en medio del calor, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que la velocidad del viento alcance los 38 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar eventos al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para picnics, deportes y otras actividades recreativas.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:34 horas, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas, lo que hará que la velada sea igualmente placentera. En resumen, As Neves disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Ponteareas se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todas las horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 18:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre y celebraciones veraniegas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A lo largo del día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.