El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Este clima cálido será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o en el entorno natural que rodea la localidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 49% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea más agradable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Esto será un alivio para quienes decidan disfrutar de un día en la playa o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas. Los habitantes de Vilanova de Arousa pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano en Vilanova de Arousa, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa agradable. Es un momento perfecto para salir, explorar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.