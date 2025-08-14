El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la madrugada y la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 62% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del ambiente sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y apacible.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 21:38, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y la ausencia de lluvia promete un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Vilagarcía de Arousa. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y aplicando protector solar si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.