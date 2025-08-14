El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Vilaboa disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 50% por la tarde, lo que permitirá que los habitantes de Vilaboa disfruten de un tiempo agradable y seco.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los vilaboenses. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural que rodea a la localidad.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un termómetro que podría marcar hasta 32 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 24 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:37.

En resumen, el día de hoy en Vilaboa se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, seco y sin posibilidad de lluvias. Los habitantes podrán aprovechar al máximo el buen tiempo, ya sea paseando por el campo, disfrutando de un picnic o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.