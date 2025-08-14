El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:37. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, comenzando en torno a los 18 grados a las 00:00 y alcanzando un máximo de 35 grados hacia las 16:00. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el calor sea más intenso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. En las primeras horas, la humedad se situará en un 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando un 32% en las horas de mayor calor, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 22:00. Este viento moderado puede ofrecer un respiro del calor, especialmente en las áreas más abiertas de Vila de Cruces.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para aquellos que planean realizar excursiones o paseos por la naturaleza.

A medida que el sol se ponga a las 21:36, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio tras un día caluroso. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces promete ser cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.