El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 21 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 19 grados, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para los que se aventuren al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% y alcanzando picos de hasta el 86% en las horas más tempranas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las primeras horas, aunque la brisa suave ayudará a mitigar este efecto. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más agradable por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Durante las horas centrales del día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 23 km/h, lo que aportará una sensación de frescura en medio del calor estival. Sin embargo, se espera que el viento disminuya nuevamente hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes de Vigo podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo. Las condiciones son perfectas para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de una comida al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados , lo que hará que el ambiente sea ideal para disfrutar de las terrazas y espacios al aire libre. La puesta de sol se espera para las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto en la ciudad.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.