El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con pocas nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 81% al amanecer y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 39% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Valga que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas y durante las actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades recreativas o eventos al aire libre.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24°C hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:37. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10°C, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.