El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 21 grados a las 02:00 y 03:00, y estabilizándose en 20 grados entre las 04:00 y las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 35 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 36% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 9 km/h, aumentando a 13 km/h a las 04:00. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:36, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Tui se presenta como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en este hermoso día de agosto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.