El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Tomiño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 20 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 13:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 65% a medianoche, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 47% a la hora del almuerzo. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

El viento, que soplará principalmente del norte y del noroeste, tendrá velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. A lo largo de la mañana, se prevé que el viento sea más suave, pero a medida que el día avance, especialmente en las horas de la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h a las 14:00. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente para aquellos que se encuentren en espacios abiertos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los habitantes de Tomiño disfruten de un día soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 30 grados a las 19:00 y bajando a 28 grados hacia las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto de verano. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado hará de este 14 de agosto un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Tomiño y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.