El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia de cielos despejados, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 19 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 34 grados, lo que sugiere que será un día caluroso. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 32 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 36% por la tarde. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, lo que aportará una brisa agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, el viento podría intensificarse un poco, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso será a las 21:36, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Soutomaior, con un tiempo cálido y mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.