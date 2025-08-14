El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Silleda se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas de la mañana, antes de experimentar un aumento significativo a medida que el sol se eleva en el cielo.

A partir de las 09:00 horas, la temperatura alcanzará los 19 grados, y para el mediodía, se prevé que suba hasta los 25 grados. La tarde será especialmente cálida, con máximas que podrían llegar a los 36 grados en las horas pico, alrededor de las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 83% a medianoche y descenderá hasta un 23% en las horas más cálidas del día, lo que generará una sensación de calor más intenso.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 7 km/h, aumentando a 8 km/h en las horas siguientes. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sur y sureste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido y seco.

En resumen, Silleda disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 36 grados , cielos mayormente despejados y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.