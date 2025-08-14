El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 27 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para disfrutar de la playa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 58% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de la jornada con comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 22 y 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo y placentero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los visitantes y residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados hacen de este un día ideal para disfrutar de la costa, realizar deportes acuáticos o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para pasear por el puerto o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha al máximo este día espléndido en la costa gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.