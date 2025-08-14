El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 28% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la baja humedad podría hacer que la sensación de calor sea más llevadera. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de la zona se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. La dirección del viento, predominantemente del este, sugiere que no habrá cambios significativos en las condiciones atmosféricas a lo largo del día.
No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:36, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el entorno.
En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que puede ofrecer un poco de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano, ya sea en un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajándose en el jardín.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña