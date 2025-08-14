El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 28% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la baja humedad podría hacer que la sensación de calor sea más llevadera. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de la zona se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. La dirección del viento, predominantemente del este, sugiere que no habrá cambios significativos en las condiciones atmosféricas a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:36, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que puede ofrecer un poco de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano, ya sea en un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajándose en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.