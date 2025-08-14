El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y estabilizándose en 20 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 14:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado. La máxima se registrará a las 16:00 horas, con 35 grados, antes de descender ligeramente hacia la tarde y la noche. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar protección solar y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo a un 49% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 55% a las 23:00 horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte durante la madrugada, con velocidades de hasta 8 km/h, y que luego cambie a direcciones como el noreste y el sureste a lo largo del día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio del calor en las horas más cálidas.

La salida del sol se producirá a las 07:40 horas, mientras que el ocaso será a las 21:36 horas, brindando a los habitantes de Salceda de Caselas un día largo y luminoso. En resumen, el tiempo de hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.