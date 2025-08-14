El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 21 grados , proporcionando un tiempo agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados. Esta subida de temperatura será acompañada por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 74% en la madrugada, descenderá gradualmente, alcanzando un 44% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia el mediodía, alcanzando su máxima velocidad de 27 km/h en la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo en parques o en la costa.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hará de este un día ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar en contacto con la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:38. La noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento.

En resumen, Ribadumia se prepara para un día de verano perfecto, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.