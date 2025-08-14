El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con un predominio de cielos despejados que invitarán a salir y disfrutar del aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 19 grados, pero se espera que a mediodía el termómetro alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, estabilizándose en torno a los 30 grados hacia el final de la jornada. Es recomendable que los habitantes de Redondela se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades en familia o con amigos.

En resumen, Redondela disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una oportunidad perfecta para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.