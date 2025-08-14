El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 32 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se situarán alrededor del 72%, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 41% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 15 y 18 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría ser notable en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Pontevedra o visitas a sus hermosos parques y jardines. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol está prevista para las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de Pontevedra, con un tiempo cálido y mayormente despejado, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.