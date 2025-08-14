El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El día de hoy, 14 de agosto de 2025, Pontecesures se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la noche. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 36 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 29 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% durante la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 43% al final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre con total tranquilidad. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes deseen disfrutar de un paseo por el campo como a aquellos que opten por actividades deportivas.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con un cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas, se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este hermoso día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.