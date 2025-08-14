El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor considerable.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 25% por la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Ponteareas que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían ocurrir en momentos puntuales.
No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o eventos al aire libre. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:36. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, rondando los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin incomodidades.
En resumen, Ponteareas disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-13T20:56:08.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña